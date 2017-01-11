أطلّت الفنانة شمس في حوار مع المتابعين عبر حسابها على تطبيق “سناب شات” فأثارت الجدل بمواقفها وصراحتها وإجاباتها عن بعض الأسئلة الجريئة.

تحدّثت شمس عن ألبومها الجديد فقالت إنها سوف تطرحه قريبًا.

أما عن سؤال خاص بخيانة حبيبها، فوصفته بالحيوان إذا خانها، لكنها رفضت أن تجيب عن سؤال حول ما إذا كانت متزوجة أو عندها حبيب.

وعن ثروتها قالت: “هل يمكن لأحد أن يسأل هذا االسؤال. هذا عيب”.

وعن موقفها من المثليين قالت: ” لست بصدد محاسبة أحد على ميوله شرط ألا يفرضوا ميولهم على الآخرين”، كما أشارت إلى أنها تتلقى عروض زواج كلّ يوم، كما رفضت طلب يد معجب طلب يدها للزواج موضحة أنها لا يمكن أن تتزوج بهذه الطريقة.

وعن الإغراء في كليباتها قالت إنّ الإغراء يعتمد على العين الذي تشاهده. كذلك أشارت إلى أن الفنانين تحولوا إلى كومبارس بسبب وجودهم لأكثر من 20 ساعة على مواقع التواصل الاجتماعي والحفلات والأعراس، مؤكدة أنها ضد كثرة ظهور الفنان.

وأوضحت شمس أنها تناولت الكورتيزون بسبب إصابتها بمرض أرتفاع ضغط الدماغ، وأضافت: “كان وزني 58 كغ. وبسبب تناولي الكورتيزون أصبح وزني أكثر من 100 كغ، والحمد لله أنني تعالجت وشفيت منه”.