اعلنت الفنانة الاماراتية احلام تضامنها مع ضحايا التفجيرات الارهابية التي طالت ملهى “رينا” في اسطنبول ونشرت صورا للضحايا اللبنانيين الثلاثة الذين قضوا في الهجوم الارهابي وكتبت.

#ضحايا_تركيا_قلوبنا_معكم #ضحايا_من_لبنان الله يصبر اهاليهم شباب في ريعان العمر”

كما نشرت صورة للمحامية السعودية شهد سمان التي كانت ايضا ضمن الضحايا والتي تعرضت لهجوم من قبل بعض السعوديين بسبب تواجدها في ملهى “رينا” وانها كانت تقضي ليلة كلها مجون وفسق لتقوم احلام بالتوضيح ان “رينا” ليس ملهى ليلي حيث كتبت :” الله يرحمها ويغفر لها ويبدلها دار خير من دارها وأهل خير من اَهلها يار”

وأضافت أحلام قائلة بقول لكم معلومة رينا مش ملهى ليلي يا ناس والله ((رينا )) مطعم فيه غداء وفِيه عشاء مثله مثل مطاعم كثيره وفيه موسيقى بس بعد الساعه 12 يتحول الى أغاني صاخبه ويجونه كثير من ال Vip والنجوم الكبار والفيوا حقه رائع ع البوسفور والنَّاس تشوف منه إطلاله البوسفور والجسر والفاير ووركس وهو جنب اكبر سلسله مطاعم في تركيا واكيد كلكم تروحون مثلا مطعم بودا بار هو كذا مطعم بس بعد الساعه 12 يرفعون صوت الموسيقى فيه ويتحول ديسكوا ”

وختمت قائلة :”ادعوا لها وللجميع بالرحمة والمغفرة وانا ما اعرفها بس حزنت عليها بنتنا بنت السعوديه وما ترخص الا عند خالقها سبحانه انتبهوا #الظلم_ظلمات ادعوا لها امنتكم”.