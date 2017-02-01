عقب توجيه النجمة الإماراتيه أحلام تحيّة للنجمة المصرية شريهان، في حلقة السبت الفائت من Arab Idol، خرجت الأخيرة في سلسلة تغريدات على التويتر، واصفةً أحلام بالقول: “وما أجملها رسالة حب من حَبيبَتي حَبيبَتي حَبيبَتي #أحلام”.

وتابعت بالقول: “أنتم يا حَبيبَتي جميعكم نجُوم ومُبدعي مصر والوطن العربي من تضيؤوا بفنكم الأصيل وإبداعكم العظيم سماء الفن والإبداع العربي”، وختمت بالقول: “أنتم من تُنيروا قلوب الْعَالَم والوطن العَربي وإنتم أيضاً من تُضيؤوا وتُشرفوا قلب شريهان. قلبي يشكرك يا حَبيبَتي”.

بدورها، ردّت أحلام على شريهان في تغريدةٍ مميّزة، واللافت كان فيها أنّها وصفتها بالملكة، حيث قالت: “اقل ما تستحقين لأنك تستحقين اكثر و لأنك اعطتينا الكثير والكثير وكلنا بانتظارك يا #ملكه #شريهان #مصر”، وهذه من المرّات النادرة التي تصف فيها أحلام زميلةً لها بالـ”ملكة” وهو اللقب المعروف أنّه لها.