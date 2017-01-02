ضمن إستفتاءات اجتماعية تصدّرت النجمة الإماراتية سباقات الخليج العربي الفنية في العديد من الفئات التي تنافست فيها مع أبرز النجوم والفنانين.

ضمن فئة “أفضل مطربة تغني بالخليجي” تفوّقت أحلام على كل منافساتها متصدّرةً المرتبة الأولى، وتبعتها الفنانات نوال الكويتية، أصالة، بلقيس، دنيا بطمة ووعد.

وقد إحتلّت أحلام المرتبة الرابعة بين الفنانات الأكثر جماهيريةً في العالم العربي لتكون النجمة الخليجية الوحيدة ضمن القائمة، وإحتلّت المرتبة الثالثة في فئة “أفضل أغنية مصوّرة ومخرج فيديو كليب” بعملها المصوّر الأخير “يلازمني خيالك”، أمّا في فئة “أفضل أغنية عربية” فقد إحتلّت أحلام المرتبة الثالثة بأغنية “طلقة” والمرتبة الخامسة بأغنية “يلازمني خيالك”.

أحلام وعبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي عبّرت عن سعادتها بالنجاحات التي حققتها خلال عام 2016 وتمنت أن تكون دائماً عند حسن ظنّ الجمهور وقالت: “الحمد لله على النجاحات وان شاء الله دايم أكون عند حسن ظنكم فيني وأشكر جمهوري في كل الوطن العربي وبالنسبه لي هالسنه راح تكون سنه التسامح”، هذا وشكرت الفنانين الذين تعاونت معهم من شعراء، ملحنين وموسيقيين وقالت: “أحب اشكر كل الشعراء والملحنين والموسيقيين والفنانين اللي كل يوم اتعلم منهم واللي أكيد أضافوا لي في مسيرتي الشي الكبير والكثير”.

ومن المعروف أن أحلام سيطرت على السوق الخليجي طيلة عام 2016 بألبومها الأخير “يلازمني خيالك” الذي تصدّر قوائم الأكثر مبيعاً وحقق إلكترونياً أعلى نسبة مشاهدة بين الأعمال الخليجية الأخرى بما يقارب الـ20 مليون مشاهد عبر موقع يوتيوب العالمي للفيديوهات وذلك رغم المنافسة المحتدمة مع الإصدارات الغنائية الخليجية التي طرحت في الفترة الزمنية عينها.