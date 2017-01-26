قالت الفنانة الإماراتية أحلام “لدي ذكريات جميلة من طفولتي، أذكر عندما كان والدي (رحمه الله) يهتم بنا، وقد ربّتنا والدتي بعد رحيله ونحن عائلة كبيرة وكانت تهتم بنا كثيراً”.

وأضافت أحلام لمجلة لها، “كنت أحب متابعة (في قصص الشعوب)، وكانت تغني شارته أصالة.. (في قصص الشعوب طرائف لا تنتهي في قصص الشعوب عالم حلو بهي)… كنت حينها صغيرة وأصالة أيضاً كانت طفلة”.

وأشارت أحلام الى أن “والدتي علمتني العطاء، وأن أعطي مثلما أعطتني”.

وعن الذكريات الحزينة في طفولتها، قالت: “وفاة والدي، وقد كنت يومها صغيرة جداً”.