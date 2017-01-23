نشرت الفنانة الإماراتية أحلام عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة تظهر دعوة وجهت إليها من برنامج كل يوم جمعة، الذي يقدّمه الإعلامي المصري عمرو أديب عبر قناة “أون إي”، لإستضافتها في حلقة من البرنامج، إلا أنها رفضت الطلب.

وعلقت أحلام على الصورة، قائلة: “لن أمنحك شرف لقاء الملكة، ولا أتشرف بك ولا بلقائك، من حق كل شخص أن يحلم، لكن احلم على قدك عمرو أديب”.

يذكر أن أديب إستضاف في الحلقة التي عرضت يوم الجمعة الماضي الفنان راغب علامة، والذي تحدث عن أحلام، كما أشار إلى أنها كانت تمثل بالنسبة إليه مجرد شخص يعرفه.