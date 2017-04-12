رغم حماس النجمة اللبنانية هيفاء وهبي للتواجد بسباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل “الحرباية” إلا أن هذا العمل يواجه ثلاث أزمات تهدد عرضه.

الأزمة الأولى تتعلق بتأجيل التصوير أكثر من مرة بسبب سفر هيفاء المتكرر إلى لبنان، مما يعطل التصوير ويجعل تسليم الحلقات قبل شهر رمضان أمراً صعباً.

والأزمة الثانية هي إصرار هيفاء على الحصول على مستحقاتها المالية في الوقت الذي يماطل به المنتج ممدوح شاهين في تحقيق رغبتها.

أما الأزمة الثالثة التي تواجه هذا العمل فهي ما يتردد في الكواليس عن شعور هيفاء بعدم الارتياح في العمل مع المخرجة مريم الأحمدي.