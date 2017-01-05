لم يمض العام 2016 دون موجة من الأحداث التي أشعلت السويشال ميديا ووسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء أيضاً.

ونذكر منها أزمة المطربة الإماراتية أحلام مع الإعلام اللبناني والتي تعرضت لها بعد إيقاف برنامجها “The Queen”وذلك بعد عرض أولى حلقاته، ليصل الأمر إلى مطالبات بمنعها من دخول لبنان.

وفي حادثة أخرى أثار إلغاء حفل المطرب السعودي محمد عبده في الرياض بلبلة إعلامية كبيرة، فيما لا تزال مطالبات تجرب بإلغاء حفله المتوقع إقامته في جدة خلال الأيام القادمة.

ونذكر هنا أيضاً قرار المحكمة بسجن أحد خطباء الجمعة بعد وصفه الممثل ناصر القصبي بالكافر.

ولم تتوقف الأزمات إذ أثارت حادثة القبض على الفنان الكويتي عادل المسلم بتهمة الترويج وبيع المخدرات ضجة على الميديا.

كما استطاعت الفنانة العراقية مريم حسين شغل السويشال ميديا بزواجها من عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل، ثم بحملها منه، ليترافق ذلك مع إنفصالهما، ثم إعلانها أواخر أيام العام عودتهما إلى بعضهما وأنهما لم يتطلقا إنما كان “إنفصالاً” بسبب هرمونات الحمل!!.