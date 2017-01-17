أعلنت الفنانة السعودية أسيل عمران عن موعد عرض أولى حلقات المسلسل التلفزيوني

الجديد “حياة ثانية ” يوم الأحد المقبل 22 ينايرالجاري عبر شاشة قناة mbc الفضائية .

ونشرت عمران عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام صورة لها من كواليس العمل.

وعلقت أسيل على الصورة قائلة ” مسلسل حياة ثانية ابتداء من الأحد القادم على قناة

mbc الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية “.

مسلسل “حياة ثانية” من تأليف الكاتب علاء حمزة، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين

دول الخليج منهم:” هدى حسين و أسيل عمران ونور الغندور وزينب غازي وهبة الدري

وأوس الشطي وتركي اليوسف ومحمد رمضان”.

تدور أحداث المسلسل عن شخصية مشاعل التي تسجد دورها النجمة هدى حسين وهي

كاتبة روائية تمتلك دار نشر تكرس حياتها بعد وفاة زوجها لتربية بناتها الثلاث اللواتي

يمثلن شخصيات مختلفة فمنهن المتمردة على العادات والتقاليد والجدية في حياتها

والمتزوجة من رجل طائش.