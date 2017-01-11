نشرت الفنانة السعودية أسيل عمران، عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام مقطع

فيديو مسجل ظهرت فيه برفقة النجم فهد، وأعلنت من خلاله عن عمل فني جديد يجمعهما

دون أن تكشف عن تفاصيل أخرى.

وعلقت أسيل: “سلوى المطيري أحبها وفكرة حلوة بس فهد وأنا ايش يكون المشروع

قريبا”.

وتستعد الفنانة أسيل عمران لتصوير مشاهدها الأولى في المسلسل التليفزيوني الجديد ”

اليوم الأسود” خلال الفترة المقبلة.

مسلسل “اليوم الأسود” من تأليف فهد العليوة، وإخراج حسين شوكت يشارك فيه أبرز

نجوم الشاشة الخليجية منهم إلهام الفضالة، وحسن البلام، ومحمود بوشهري، وزينب

غازي، ونور الغندور، وشجون، وسناء القطان، وعبد الله بوشهري .

تدور أحداث المسلسل حول العلاقة بين الإنسان والأيام والعلاقات داخل المجتمع التي

يعيشها المرء من دون أن يُدرك أهميّتها، فيحين الموعد المفصلي مع دخول أشخاص

يغيّرون في مسار حياتنا من دون أن نعلم إذا ما كان وجودهم هذا نافعًا أم لا، كل هذا من

خلال قالب فلسفي جديد.