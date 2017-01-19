ردّت الفنانة السورية أصالة مرّة ثانية بطريقتها الخاصة على الفنان جورج وسوف الذي شتمها أخيرًا واتهمها بالخيانة ناعتاً إياها بـ”الفاجرة”.

واختارت مقطع فيديو من إحدى حلقات برنامج الاعلامي جورج قرداحي “المسامح كريم” ونشرتها على حسابها عبر تطبيق “انستغرام” معلقة: “شو بحب كلامه”.

وجاء في الفيديو: ” قال أحد الحكماء: من غضب منك ولم يفعل بك شرًا اختره صديقًا لك، فالغضب يفضح طينة البشر.

وكانت أصالة في ردها الأول، غرّدت عبر حسابها على موقع “تويتر”: “لأنّني أخاف عليه وأحترم تاريخه ولاأقوى على جرحه فقد كان صديقاً لأغلى ماعندي (بابا) لن أردّ ومن كلّ قلبي أسامحه بل وأدعو له بالتوفيق”.

وكان “الوسوف” أطلّ ضيفاً على برنامج “عائشة” على قناة “التاسعة” التونسية، ليل أمس الجمعة.