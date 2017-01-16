ردّت الفنانة السورية أصالة بطريقتها الخاصة على الفنان جورج وسوف الذي شتمها أخيراً واتهمها بالخيانة ناعتاً إياها بـ”الفاجرة”.

وغرّدت أصالة عبر حسابها على موقع “تويتر”: “لأنّني أخاف عليه وأحترم تاريخه ولاأقوى على جرحه فقد كان صديقاً لأغلى ماعندي (بابا) لن أردّ ومن كلّ قلبي أسامحه بل وأدعو له بالتوفيق”.

وكان “جورج” أطلّ ضيفاً على برنامج “عائشة” على قناة “التاسعة” التونسية، ليل الجمعة الماضي.

وشنّ خلال الحلقة، هجوماً على أصالة، ووصفها بـ”الفاجرة”، مشيراً إلى أنّها “فاكرة نفسها الله خلقها ومش خالق غيرها.. هي الخاسرة.”

وردّاً على سؤال المقدّمة، أجاب “أصالة خسرت وطنها، بيتها”، لافتاً الى أنّ “الذي يشلح ثيابه يبرد”.

وكشف أنّها “أهانت بلدها. هيدول ناس نكرة من الزبالة. وكلّ واحد يدفع ثمن أعماله”.