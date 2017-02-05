أحيت النجمة السورية أصالة نصري مساء الجمعة 3 فبراير حفلاً غنائياً ضمن فعاليات مهرجان “فبراير الكويت الذي يقام كل عام في دولة الكويت.

أصالة نصري قدّمت خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياتها القديمة والجديدة وصولاً إلى أغنيات ألبوم “60 دقيقة حياة” وألبومها الخليجي الأخير “أعلق الدنيا” فتفاعل معها الحضور بشكل لافت.

وقد تألقت أصالة خلال الحفل بفستان من تصميم اللبناني نيكولا جبران يجمع بين الأبيض والفضي والأسود يليق بالحفل والمهرجان الكبير.

نفيد بالذكر أن أصالة طرحت ألبوم “أعلق الدنيا” فى بداية شهر أكتوبر من العام الماضي، وهو الألبوم الخليجي الخامس في مسيرتها الفنية بعد “ياخي اسأل”، “أوقات”، “سواها قلبي”، و”قانون كيفك” وتعاونت فيه مع نخبة من أهم الشعراء، الملحنين والموزعين على الساحة الخليجية.