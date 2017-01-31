بدأت الفنانة الكويتية أمل العوضي تصوير مشاهدها في المسلسل التلفزيوني الجديد “حب في اسطنبول” المقرر تصويره بين دولة الكويت ومدينة اسطنبول التركية.

شاركت العوضي جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع سناب شات مقطع فيديو مصور من كواليس تصوير العمل معلقة عليه:”تصوير حب في اسطنبول”.

مسلسل حب في اسطنبول من تأليف دخيل النبهان وإخراج خالد الفضلي يشارك في بطولته نخبة فنانين الكويت والخليج أبرزهم عبدالله بوشهري ملاك الكويتية حسين منصور وانتصار الشراح وايمان الحسيني وصابرين بورشيد وغيرهم.

وانتهت الفنانة أمل العوضي مؤخرا من تصوير مشاهدها في مسلسل “ذكريات لا تموت” من تأليف أنفال الدويسان وإخراج منير الزعبي.