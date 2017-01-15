تشاركت الممثلة الكويتية امل العوضي مع جمهورها الكبير صوراً عائدة إلى مشاركتها في مهرجان التسوق في “دبي”، وحلولها ضيفة شرفٍ في معرض مجوهرات كورلوف، وذلك عبر حسابها الرسمي على انستقرام لتؤكّد لجميع منتقديها وكارهيها أنّها تتمتّع بالفعل بقوامٍ رشيق ولا تلجأ إلى الحشوات لتبدو مثيرة ومغرية.

وفي ما لا تُعتبر هذه المرّة الأولى التي تحاول فيها العوضي التألّق بالضيّق لـتتباهى بمميّزاتها الجسدية، هي التي باتت على لسان الجميع مؤخراً حين انتشرت لها صورة قبل عمليات التجميل والتي أصابت الجمهور العربي كلّه بالصدمة بسبب الإختلاف الكبير بين صورها في الماضي وهويّتها الحالية، بدت بطلة مسلسل “ذكريات لا تموت” الذي كُشف النقاب عن البوستر الترويجي العائد إليه معنيّة تماماً بهذه المناسبة وعلى إلمامٍ بها فكان لها كلمات عدّة في إطار الإستقبال الباهر الذي حصلت عليه والحفاوة البليغة التي نالتها.

من ناحيةٍ أخرى وبعيداً عن ظهورها القيّم والشيّق هذا، يذكر أنّ مسلسل “5 بنات” الذي تطل فيه حالياً تعرّض لسخرية من بعض المشاهدين والمتفرّجين الذين اكتشفوا خطأً فادحاً في أحد مشاهده، وهذا ما سيؤثّر بطبيعة الأحوال على نسبة مشاهدته ومتابعته، والذي فيه يشارك أيضاً إلى جانبها كل من هنادي الكندري وفرح الصراف وامل محمد وغدير السبتي وغيرهنّ…