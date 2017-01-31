قررت النجمة أنغام العودة مرة أخرى لمجال الدراما من خلال عمل جديد يتم عرضه خلال شهر رمضان المقبل، لكنها لم تستقر حتى الآن على الطاقم المقرر له أن يشاركها في بطولة المسلسل.

و تحرص أنغام، خلال الأيام الحالية على المشاركة في العديد من الدورات التمثيلية التدريبية،من أجل اصقال موهبتها الفنية،لأنها ترغب في تقديم عمل يتناسب مع مسيرتها الفنية المتميزة التي حققت خلالها العديد من النجاحات.

وكانت آخر أعمال أنغام الدرامية بعنوان “غمضة عين” وشاركها في بطولته داليا البحيري،التي وقع بينها وبين أنغام العديد من الخلافات والمشاحنات مما أدى لخروج العمل بشكل غير مناسب للجمهور.

من ناحية أخرى، تواصل أنغام حاليا عقد مجموعة من جلسات العمل مع مؤلفين وملحنين لتختار أغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه في الأسواق نهاية العام الجاري.