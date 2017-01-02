شاركت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي جمهورها بمقطع فيديو من شهر العسل، في أول ظهور لها.

الفنانة اليمنية ظهرت في مقطع الفيديو مرتدية ملابس شتوية، ووضعت”سدادات من الصوف” على أذنيها، في إطلالة طريفة.

بلقيس كشفت، خلال مقطع الفيديو، أنها تقضي شهر العسل مع زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف، في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووجهت تهنئة لجمهورها بالعام الجديد، بقولها: “من نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية أتمنالكم عام سعيد حلو ان شاء الله وعمر مديد ونجاح متواصل.. ترقبوني في عام 2017 بنجاحات جديدة وأشياء غير نتوقعة ومفاجآت جديدة.. أحبكم”.

وكانت بلقيس فتحي قد احتفلت بزفافها إلى رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف، بفندق «أرماني» في دبي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.