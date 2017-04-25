خلال حفل توزيع جوائز الموسيقى العربية الذي عرضته قناة «إم تي في» اللبنانية مباشرة من مسرح كازينو لبنان، قامت إليسا بإحراج مقدمة البرامج رزان المغربي على الهواء مباشرة وأمام ملايين المشاهدين.

فقد فاجأت إليسا حضور الحفل أثناء استلامها إحدى الجوائز قائلة: «ما تاخديها شخصية، بس أنتِ اتهمتيني إنو عم اشتري الجوائز، وأنا بالمقابل ما فيّ إلا ما قول عنك خفيفة الدم.. الجوائز الليلة دليل إنو ما عم اشتري ولا جائزة».

بعد هذا الكلام شعرت رزان بإحراج بدا على وجهها، وبسرعة بديهتها ردت على إليسا قائلة: «أحبكِ إليسا». يذكر أن إليسا كرمت من إدارة الجائزة في بداية الحفل، وحصلت على 4 جوائز خلال الحفل، منها جائزة عن أفضل فنانة عربية، وأفضل شارة مسلسل وأغنية “ياريت”، وجائزة أفضل نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي.