تحدثت الفنانة إبتسام تسكت عن زميلها الفنان سعد لمجرد وقالت :”سعد من أصدقائي المقرّبين، وأنا أثق في أخلاقه العالية، ولم أفهم كيف ومن أوقعه في هذه المكيدة، فهو من الفنانين الشباب الذين وصلوا إلى العالمية”.
وأضافت :”أظن أن هي هذه الأزمة من ضرائب الشهرة. أتمنى أن يفرج الله عنه وعن أسرته، وجمهوره، وعنا نحن أصدقائه في أقرب وقت ممكن”.
تحدثت الفنانة إبتسام تسكت عن زميلها الفنان سعد لمجرد وقالت :”سعد من أصدقائي المقرّبين، وأنا أثق في أخلاقه العالية، ولم أفهم كيف ومن أوقعه في هذه المكيدة، فهو من الفنانين الشباب الذين وصلوا إلى العالمية”.