تحدثت الفنانة إبتسام تسكت عن زميلها الفنان سعد لمجرد وقالت :”سعد من أصدقائي المقرّبين، وأنا أثق في أخلاقه العالية، ولم أفهم كيف ومن أوقعه في هذه المكيدة، فهو من الفنانين الشباب الذين وصلوا إلى العالمية”.

وأضافت :”أظن أن هي هذه الأزمة من ضرائب الشهرة. أتمنى أن يفرج الله عنه وعن أسرته، وجمهوره، وعنا نحن أصدقائه في أقرب وقت ممكن”.