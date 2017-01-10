تواجه الفنانة العراقية مريم حسين اتهاما بالماسونية بعد أن انتشر فيديو عبر أحد الحسابات الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “انستقرام” يهدف إلي تحطيم مكانتها أكثر فأكثر في قلوب متابعيها ومعجبيها.

الفيديو يُظهر لنا مريم ،وهي تستعرض خواتمها والأكسسوارات التي تضعها والتي تحمل كلّها علامات الماسونية التي تُعتبر ديانة مختلفة تماماً لا بل متناقضة مع الإسلام ،وحتّى مع الديانة المسيحية، نعم هي “العين” وهو “الهرم” اللذان حاولت الجهة التي اهتّمت بنشر هذا الفيديو تسليط الضوء عليهما وهما يزيّنان يديها في أحدث إطلالةٍ لها.

رموزٌ تحاول مريم، التي تغتنم فرصة حملها لـتتدلّع على زوجها فيصل الفيصل الذي عادت إليه بعد انفصالها عنه، إظهارها عن قصد وبتباهي وفخر واعتزاز وبجرأة لتُطلعنا جميعنا بأنّها بالفعل تنتمي إلى تلك المنظمة غير آبهةٍ أو مكترثةٍ للإنتقادات التي قد تطالها والهجوم الذي قد تجد نفسها ضحيّته، وهي كلّها معلومات سارع الروّاد بطبيعة الحال إلى التنديد بها واستنكارها رافضين هذا الواقع تماماً وهذه الفرضية ومطالبينها بتوضيحها.

والمثير لا يكمن في هذه المعضلة فحسب، إذ أنّ حسين التي أحيت مؤخراً حفلاً لاستقبال ابنتها “الاميرة” تصوّر نفسها أحياناً ،وهي تستمع إلى القرآن لتعود وتستعرض هذه الأكسسوارات علناً، ما يدل على تناقضٍ تام في الحياة المثيرة للإهتمام التي تعيشها مع زوجها الذي طالته شائعات لا ترحم هو أيضاً في الآونة الأخيرة استهدفت رجولته .