هاجم كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي، المذيعة اللبنانية مايا دياب، بسببب ما وصفوه بـ”الإشارات الجنسية الفاضحة التي صدرت منها”، وذلك في حلقة، أمس السبت، من برنامج “كل يوم” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب.

وقالت “مايا”: “بعض البرامج أو المذيعين أحيانا يتسببون في أذية الضيف”، مشيرة إلى أنها عادة لا ترد على الانتقادات التي توجه لها إلا عندما تسمع هذه الانتقادات أثناء ظهورها على الشاشة.

ورد “أديب”: “أنا شفت مذيعين عملوا معاكي لقاءات واتقطعوا” في أشارة منه إلى ردها القوي دائما على كل التساؤلات.

فمازحته سريعة: “بس أنت هتتقطع عسل، ممكن تتقطع بوس ممكن تتقطع أحضان، بس مفيش شراسة”.

هذا وقد تصدرت الفناة مايا دياب، قائمة الموضوعات الأكثر بحثًا على محرك البحث الشهير “جوجل”، بعد البلاغات التي تم تقديمها ضدها تتهمها بالتحريض على الفسق والفجور.

كان المحامي أحمد إمام، تقدم ببلاغ ضد مايا دياب، أمام نيابة الدقي، يتهمها فيه بإطلاق التصريحات التى تحرض على الفسق والفجور، ونشر الرذيلة فى المجتمع، كما تعمل على إثارة الشهوات والغرائز لمن يشاهدها.

وأضاف “إمام” في بلاغه، أن “دياب” عرضت فيديو لها على مواقع التواصل تحرض من خلاله على المساكنة والمعايشة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، كما تحرص خلال تواجدها فى البرامج التليفزيونية، على سرد نكات إباحية، بقصد إثارة الشهوات والغرائز.