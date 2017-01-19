نشرت الفنانة اسيل عمران مؤخّراً عبر تطبيق “سناب شات” مجموعات فيديوهات لها أثناء خضوعها لبعض التحاليل التي تظهر كمّية الفيتامينات في جسمها بالاضافة الى المعادن، حيث توجّب عليها حينها حقن نفسها بهذه المكمّلات الغذائية لإستعادة نشاطها وحيويتها والمحافظة على صحتها وجسمها السليم. أسيل ظهرت في هذه الثواني المصوّرة خائفة من الابرة لكنّها خضعت للتدابير اللازمة مع أخصائية في هذا المجال، كما وإستطاع جمهورها لمس عفويّتها الكبيرة في التصرّف والتعبير، على عكس بعض المشاهير والفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكلٍ مثاليٍّ أمام جمهورهنّ.

من ناحية أخرى، نشير الى أّنّ الفنانة السعودية الأصل ستطلّ في مسلسل “حياة ثانية” عبر شاشة ام بي سي إبتداءً من الأحد المقبل، حيث سيتابع المشاهد العربي في منزله هذا الانتاج التلفزيوني الضخم الذي تمّ التحضير له لفترةٍ طويلةٍ وبشكلٍ جدي، وهو سيعالج الكثير من القضايا الإجتماعية المهمّة التي تحدث في أيامنا اليوم ونصادفها مع من نعيش معهم أو من هم مقرّبين إلينا، مسلسل “حياة ثانية” من كتابة حسن حمزة واخراج محمد القفاص، وهو من بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن المعروفين ومشاهيره أمثال عبدالله البلوشي، هدى حسين، أخرين.

النجمة الشابة التي تستعدّ لتسجيل ديو غنائي جديد مع الفنان عبد الفتاح الجريني، ستتولّى مهام إكتشاف المواهب الغنائية الصاعدة حيث أعلنت إنطلاق المسابقة في 25 يناير الحالي وحتى الـ 28 منه في دبي وذلك عبر حسابها الخاص على “إنستقرام”، قائلة: “فهد وأنا حنجيكم بكشك ذيع موهبتك إلى دبي 25 إلى 28 يناير راح نلتقيكم … لكل اللي يمتلكو صوت جميل نستناكم والعالم هما اللجنة”، هذا وستعود بعدها الى ديارها كي تبدأ تصوير مسلسل “اليوم الأسود” الذي تعاقدت عليه رسمياً والذي يشارك في بطولته عبدالله بوشهري شجون الهاجري، الهام الفضاله، سناء القطان، محمود بوشهري، نور الغندور .