كشفت مصادر مؤكدة في تصريح خاص ل”كلام الناس” عن توقف تصوير مسلسل” علي رأي المثل” الذي يقوم ببطولته تامر حسني وياسمين عبد العزيز،وأكد المصدر أن سبب التوقف ناتج عن عدم الاتفاق في وجهات النظر بين النجمين، واشتعال الخلافات بينهما حول أسبقية نزول اسم كل منهما علي تيتر العمل ،ولم يفلح المنتج تامر مرسي في التغلب علي اصرار النجمين علي صدارة تيتر العمل ،حتي الآن ، مما أدي إلي تأجيل التصوير إلي أجل غير مسمي، وسفر تامر حسني إلي المغرب.

خلاف تامر حسني وياسمين عبد العزيز يضع منتج العمل في مأزق حقيقي لأنه تعاقد مع بطلي العمل ،ودفع جزءا من أجرهما مقدما ،وقام بتغيير سيناريو العمل ،بعد قبول ياسمين عبد العزيز المشاركة في بطولته ،ومازالت مساعي الصلح جارية للبحث عن حل جذري للخروج من الأزمة.

المسلسل بعنوان”وعلى رأى المثل” حيث تحمل كل حلقة عنوان مثل شعبى، وتدور أحداثها حول قصة هذا المثل فى إطار كوميدى اجتماعى، ويعتمد العمل على حلقات منفصلة متصلة، يكتب لها السيناريو والحوار خالد جلال وأيمن بهجت قمر، ويشارك فى بطولتها عمر السعيد وانتصار ولطفى لبيب ورجاء الجداوى وإيمان السيد وعدد آخر من الفنانين.

وتعود ياسمين عبد العزيز بهذا المسلسل إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 18 عامًا، منذ أن شاركت فى حلقات مسلسل “امرأة من زمن الحب”، للفنانة الكبيرة سميرة أحمد والفنان الكبير يوسف شعبان وعبلة كامل وكريم عبد العزيز وآخرين، من تأليف الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، للمخرج الكبير الراحل إسماعيل عبد الحافظ، حيث ركزت ياسمين طوال الفترة الماضية فى عالم السينما.

بينما يظهر النجم تامر حسنى من جديد فى الدراما التليفزيونية بعد غيابه الثلاث سنوات الماضية منذ تقديمه مسلسل “فرق توقيت” تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إسلام خيرى، وشارك فى بطولته نيكول سابا وأحمد السعدنى ومحسن محيى الدين ومى سليم وظافر العابدين ونهى عابدين وصفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.