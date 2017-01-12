كشف مصادر مقربة من الفنانة شريهان في تصريح خاص ل “كلام الناس” أن السبب

الحقيقي وراء عودتها للفن، هو وجود خلافات بينها وبين زوجها رجل الاعمال الاردني

،بسبب زواجه مؤخرا من صديقتها اللبنانية ،وهو الأمر الذي جعلها تضرب بتحفظه على

عودتها للعمل بالفن عرض الحائط،وتقرر الرد عليه باسلوب مناسب ،وهو التحضير لتقديم

13 عملا مسرحيا استعراضيا ،واعلان ذلك في مؤتمر صحفي حاشد،حضره نجوم ونقاد

واعلاميون.

ويبدو أن التسريبات الخاصة حول هذا الشان، بدأت تشق طريقها للوسط الفني حيث تناقلت

الجلسات الخاصة، تفاصيل الخلاف بين الطرفين ،ورد فعل الفنانة تجاه هذه الصدمة ،

وخاصة أن الضربة جاءتها من أعز صديقاتها،ومازالت هناك توابع لتداعيات هذه الازمة.

الجدير بالذكر أن شاهد العيان علي زواج صديقة شريهان اللبنانية من رجل الاعمال قد أكد

أنه اطلع علي تفاصيل الموضوع بنفسه،خلال تواجده بلبنان مؤخرا ،فهل تكشف الأيام

المقبلة حقيقة هذه التسريبات؟ وخاصة في ظل التشكيك المستمر بأن الفنانة ظهرت

بالمؤتمر الصحفي لاجراء مناورة تتعرف من خلالها علي مقدار جماهيريتها ،وأن قرارها

بالعودة بهذا الكم الكبير من المسرحيات لم يكن مدروسا، وفيه نوع من الاستعجال.