تداول الوسط الفني معلومات حول احتفال آمال ماهر بزفافها إلى ثري خليجي في سرية تامة ، مؤكدين أن الحفل أقيم في الجونة ، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء وأحيا الحفل الهضبة عمرو دياب وغنى باقة من أهم وأجمل أغنياته ،وتقاضى عن الغناء في الحفل مبلغ مليون دولار بينما منح الموسيقيين في فرقته مبلغ 5 آلاف جنيه ،وهو الأمر الذي أغضبهم ،وجعل واحدا منهم يكشف سر الحفل الكبير الذي أقيم في الجونة ،وحضره عدد من الفنين والموسيقيين والملحنين والشعراء وزفت فيه النجمة إلى زوجها الجديد .

الجدير بالذكر أن آمال ماهر قد تزوجت لأول مرة من الملحن محمد ضياء وأنجبت منه ابنها الوحيد ،ثم انفصلت عنه بعدما تنازلت عن كل حقوقها المادية من نفقة ومؤخر صداق بل حصل ضياء على مبلغ مالي كبير مقابل موافقته على الانفصال ،وقد أرجع البعض داخل الوسط الفني حالة النشاط اتلغنائي الذي تعيش المطربة حاليا إلى زيجتها الجديدة حيث أن زوجها هو المنتج لكل أعمالها الغنائية مؤخرا كما أنه الممول لحملة الدعاية الضخمة التي صاحبت ديو “لوكان بخاطري أنا “، حيث طرح الأغنية كأعلان على اليوتيوب مما أتاح للعمل عدد مشاهدات فاقت الخمسين مليونا .