كشفت مصادر مقربة من الفنانة كندة علوش في تصريح خاص ل”كلام الناس” أنها تزوجت مرتين قبل ارتباطها بالفنان المصري الشاب عمرو يوسف ،وأنها تزوجت للمرة الاولي من رجل أعمال سورى وانجبت منه ولدا يعيش مع والده فى سورية، ثم انفصلت عنه لتتزوج من السيناريست السوري فارس الذهبي والذى انفصلت عنه أيضا ،بسبب اصرارها على البقاء بالقاهرة، وعدم العودة للحياة معه فى دمشق ، مما أجج الخلافات بينهما وانتهت الخلافات بالطلاق.

وأضاف المصدر أن علاقة عمرو يوسف وكندة علوش بدأت منذ 6 سنوات وأن سبب مجيئها غلى القاهرة هو المنتج والمخرج شريف مندور والذى رشحها لبطولة أحد أعماله الفنية ،وساعدها فى العثور علي شقة بالمهندسين تقيم فيها حتي الآن ،ومن ثم الاستقرار فى مصر .

الجدير بالذكر أن عمرو يوسف وكندة علوش قد عقدا قرانهما مؤخرا تمهيدا للزفاف بعد قصة حب فاجأت الوسط الفنى.