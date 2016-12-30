حضرت الفنّانة اللبنانية نانسي عجرم، برفقة زوجها طبيب الأسنان اللبناني فادي الهاشم ومجموعة من الأصدقاء، أمسية أغاني قديمة Oldies Night.

ونشرت “عجرم”، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستجرام” بعض الصور من السهرة، حيث ظهر زوجها بلوك مختلف دفع بعض المتابعين للتساؤل ممازحًا حول قيام الهاشم بزراعة الشعر.

وبدا الهاشم في إحدى الصور شابًا في العقد الثاني من عمره، وهو يضع نظارات شمسية سوداء اللون، مع شعر مستعار باللون ذاته.

وعلّقت نانسي على الصورة: “خمّنوا من هذا الشخص”.

وعلى الفور، انهالت تعليقات النّاشطين الذين استطاع بعضٌ منهم تمييز شكل الطبيب، فيما عجز بعضهم عن تمييزه، وشبّهه آخرون بجون ترافولتا.