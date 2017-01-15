يواصل المخرج التونسي مجدي سميري تصوير باقي حلقات مسلسل “إختيار إجباري” الذي بدأ عرضه اليوم السبت على شاشة قنوات dmc يوم 14 من يناير الجاري.

والتي ستعرض بالكامل دون تقسيمها لجزئين كما اعتاد صناع اعمال ال60 حلقة.

العمل تأليف حازم متولي ويتقاسم بطولته كل من النجوم كريم فهمي واحمد زاهر و خالد سليم والنجمة إنجي المقدم و مي سليم وعدد كبير من النجوم منهم هيدي كرم و فراس سعيد و سلوى محمد علي والفنان القدير احمد كمال وانجي ابو زيد والفنانة هناء الشوربجي والفنانة اللبنانية غيدا نوري والتونسية فاطمة ناصر. و العديد من النجوم الشباب الذين حققوا نجاح في الفترة الاخيرة مثل محمود حجازي وهند عبد الحليم ورانيا بنات ونور ايهاب.والتونسية ريم مسعودي وفاطمة ناصر..

العمل الذى يجرى تصويره فى عدة مواقع بالقاهرة بين دريم والعبور وستوديو المغربى ودبى ولندن وعدة اماكن اخرى والتقينا عددا من ابطاله.

فى البداية يقول الفنان احمد زاهر عن دوره فى العمل انه يلعب دور «آدم» صديق كريم فهمى وخالد سليم ومن خلال علاقة الصداقة بينهم نشاهد اضرار السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعى على العالم.

وعن تأثير السوشيال ميديا عليه وكيف ضربته احدى شائعات مواقع التواصل الاجتماعى وخصوصا ابنته يقول زاهر: «انتقد الصحافة الصفراء على الاتهامات التى وجهت لابنتى، وهى لا يوجد لها صفحة على الفيس بوك وانا احترمت كل من تواصل معى للحديث وقتها وهى ازمة لكنها مختلفة عن موضوع المسلسل».

وعن تجربته فى العمل لأول مرة مع مخرج تونسى فى المسلسل يقول: مجدى سميرى مخرج قوى وأعتقد ان صغر سنه يقرب حالة التواصل بيننا كأبطال شباب.

وعن قدرة المسسلسلات المصرية الـ60 حلقة على منافسة المسلسلات التركية والهندية يقول زاهر: العمل الجيد سينجح ويفرض نفسه وهناك اعمال تواجه الهندى والتركى مثل «علاقات خاصة» وايضا مسلسل «روبى» الذى حقق نجاحا، المهم تقديم عمل جيد وسيلاقى الانتشار والإعلانات التى ستدعمه. وعن وجود اعمال جديدة تجمعه ببنتيه يقول ان ابنتىّ ومنذ اربعة اعوام لم تقدما اعمالا جديدة وانا ارغب فى اختفائهما فى هذه الفترة «المراهقة» لأن تاريخ التمثيل يؤكد ان من يبدأ التمثيل صغيرا قد لا يكمل بنفس القوة، فأنا ارغب الابتعاد فى فترة تغيير الشكل، ولو احبت واحدة منهما التمثيل فلن امانع فى عودتها للتمثيل لكن كشابة. وأوضح مثال اضعه امامى هى تجربة كريم عبدالعزيز. واعتقد ان ملك لن تكمل فهى ترغب فى ان تصبح طبيبة، ولكن ليلى هى التى تحب التمثيل ولكن إما أن تؤدى دورا قويا جدا يا إما فلا.

وعن عمله القادم فى رمضان يقول زاهر: هناك عمل كبير من اخراج خيرى بشارة ووائل حمدى اسمه «الطوفان» وسيتم عرضه فى الموسم الرمضانى وتشاركنى بطولته كندة علوش وماجد المصرى.

أمام الفنان كريم فهمى فيقول انه يلعب فى مسلسل «اختيار اجبارى» دور «مالك» وهو شخص طيب يعمل فى دبى ولكن يعود لظرف ما ويقتحم قضية اجتماعية بين ثلاثة اصدقاء.

وعن السوشيال ميديا وتأثيرها وعلاقته هو شخصيا بها فيشير فهمى إلى انه يتعامل معها كشخص طبيعى وليس كفنان، وأنه يستخدم تويتر احيانا لمعرفة ردود الفعل الحقيقية حول الأحداث الخاصة بنا.

وعن تجربة العمل مع مجدى سميرى يقول: كانت لدينا مشكلة لهجة فى بداية العمل لكننا تجاوزناها فهو محترف لدرجة كبيرة وكلنا سعدنا بالتعامل معه.

وعن فكرة الـ60 حلقة والخوف من «المط» يقول كريم: ما يهمنى هو العمل وهذا ما يجذبنى فيه لأن له احداثا سريعة ومتلاحقة ومكتوبة بطريقة تجذبنا طوال الوقت.

وعن امكانية قيامه كسيناريست بكتابة عمل ينتمى لنوعية الـ60 حلقة يقول «شىء صعب جدا وقت كتابتها، فهى تأخذ وقتا يكفى ثلاثة افلام، وانا اهتم بالكتابة للسينما اكثر.. فالتاريخ الحقيقى فى السينما، بينما الدراما هى عامل مساعد للنجاح فقد اكتب عملا30 حلقة ولو رغبت فى تقديم60 حلقة فقد ألجأ لورشة تكتب وأشرف عليها.

وعن تدخله وزملائه او قيامهم بتعديلات فى السيناريو فينفى فهمى قائلا«الخطوط الرئيسية مكتوبة جيدا ولكن حازم مؤلف العمل يتقبل وجهات النظر ونحن قد تكون لدينا اقتراحات فى أدوارنا ولكن من حقه يقبل او يرفض فهذا حقه».

بينما يقول الفنان خالد سليم ان أحداث المسلسل تتناول تأثير وسائل التواصل الاجتماعى على حياتنا اليومية وكيف تتحكم فى تسيير الأمور، ويوضح المسلسل أيضا كيفية اختراق الهاكرز منازلنا وهواتفنا وكيفية التغلب على المشاكل التى تصنعها وسائل التواصل الاجتماعى، وانا اجسد فى «اختيار إجبارى» شخصية متداخلة فى التكنولوجيا بشكل كبير واجهت ظروفا اجبرتنى على الابتعاد عن عالم التكنولوجيا لأنه تخطى جميع الحدود فى معرفته للتكنولوجيا وتعرف على أشياء يجب ألا يعرفها وأتعرض لمواقف عديدة تجعلنى اعيد النظر فى اعمالى وتنقلاتى.

وأضاف خالد سليم أنه سعيد بالعمل مع المخرج التونسى مجدى سميرى، وأكد أنه أحدث ضجة فى تونس ولديه خبرة كبيرة وعلى الرغم من أن المسلسل من نوعية الـ60 حلقة إلا أنه يعطى كل ممثل حقه.

وأكد خالد سليم أنه يحب المسلسلات التى تكون خارج رمضان لأنها تستغرق وقتا أطول وتقدم عملا دراميا بمستوى مختلف.

وأشار إلى أنه فى موسم رمضان يكون هناك سباق فى المسلسلات ووجود مسلسلات كثيرة على الساحة لذلك يفضل الأعمال التى تعرض خارج الموسم الرمضانى لأنها تعطى الفرصة للجمهور لمشاهدة المسلسل وبالتالى تعطى فرصة أكبر لنجاحه.

أما الفنانة انجى المقدم فتؤكد ان تجربة الـ60 حلقة بالنسبة لها كانت مرفوضة لأنها مجهدة ولكنها سرعان ما تراجعت عن هذا القرار امام جودة المسلسل وتكامله لقبول الدور وخصوصا انها كانت تبحث عن دور جديد بالنسبة لها. وتقول «انا قدمتها مرة من قبل وكانت مجهدة جدا بالنسبة لى ولكننى عندما قرأت «اختيار اجبارى» لم استطع المقاومة لأهميته ولتكامل عناصره لأنه موضوع يهدد حياتنا جميعا. وحينما كنت أقرأ احداثه وحلقاته كنت اشعر بالدهشة والانزعاج من مواقف نصنعها على السوشيال ميديا ونكتشف انها ضارة بالإضافة للإنتاج الكبير وفريق العمل القوى جدا ومخرج لم اكن اعرفه لكننى شاهدت اعمالا سابقة له ووجدته مرنا وموهوبا.

وبالنسبة لدورى فهو اعجبنى لأننى كنت ابحث عن شىء مختلف عما قدمته من قبل بعيدا عن شخصيات النكد او القهر وهو ما قدمه لى هذا العمل من خلال دور ريهام فهى امرأة قوية وناجحة جدا وتمتلك انوثة طاغية ومديرة مكتب رجل اعمال كبير تؤمن بأن الغاية تبرر الوسيلة وبالطبع حياتى كلها تنقلب من خلال السوشيال ميديا والمسلسل لا يمكن ان تصاب بالملل معه فكل حلقة بها احداث كثيرة وجودته عالية من حيث الصورة».

وعن علاقتها بعالم السوشيال ميديا تشير المقدم «انا كفنانة فاشلة فى السوشيال ميديا واعرف ان هذا خطأ فالعالم يتطور واحاول الآن ان اصبح كفنانة موجودة على ساحة السوشيال ميديا».

وعن العرض خارج رمضان تقول انجى: عرض المسلسل خارج رمضان تكون المشاهدة له افضل ففى رمضان اعمال كثيرة وزخم كبير يعطى الفرصة لأعمال قليلة والباقى يظلم.

أما الفنانة مى سليم فتؤمن بأن التمثيل لم يأخذها ابدا من الغناء وتؤكد انها ستطلق ألبومها الجديد مطلع العام القادم وانها تتوقع لمسلسلها الجديد «اختيار اجبارى» نجاحا كبيرا وخصوصا انه يقتحم عالم السوشيال ميديا الذى يعتبر اخطر ما نتعرض له حاليا وبه مميزات وايجابيات تحتاج منا للتركيز الشديد فى كيفية التعامل معه وتؤكد انها قدمت برنامجها على اليوتيوب لأنه الاكثر مشاهدة حاليا.

وعن اهم اسباب قبولها للعمل تقول: إنه انتاج ضخم لشركتى اروما وراديو وان ــ فى تجربتى الثانية معهما بعد مسلسل «الصياد». وكذلك وجود المخرج التونسى مجدى سميرى الذى سعدت بالعمل معه.

وعن دورها قالت انها تلعب شخصية ياسمين وهى بنت واقعية وتراها فى كثير من الفتيات فى عالم التواصل الاجتماعى وانا سعيدة بالشخصية.

وعن رؤيتها لمواقع التواصل الاجتماعى تقول مى ان لها تأثيرات خطيرة ومدمرة احيانا وقد تكون جيدة.

وتابعت مى انها سعيدة بعرض العمل خارج رمضان وبخلق موسم جديد يسحب البساط من الأعمال التركية.

وعن تأثير توجهها للتمثيل على مشروعها الغنائى تقول التمثيل مى لم يأخذنى من الغناء وانا عملت على البومى منذ عام 2013 وقمت بتسليم الماستر الخاص لألبومى لشركة مزيكا والذى يحمل اسم «ولا كلمة» وسأقوم بتصويره بطريقة الفيديو كليب.