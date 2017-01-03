نشرت النجمة الكبيرة نوال الكويتية صورة لها لأول مرة برفقة زوجها مشعل العروج وهو
يداعبها في لقطه عاطفية لاقت إستحسان متابعي النجمة الكبيرة عبر حسابها في الإنستقرام
.
ومن المعروف أنه نادراً ماتنشر نوال صورة من حياتها الشخصية إلا انها هذه المرة فعلتها
تمنى محبو النجمة الكبيرة لها دوام الإستقرار وأبدوا إعجابهم باللقطة العاطفية الطريفة .
نوال الكويتيه صاحبة أكثر رصيد غنائي محفور في عقول وقلوب الخليجين ،قدمت أروع
الأعمال الغنائية ومنها : ” مني تبرأ ومصبر الموعود ومثل النسيم وجروحي خمس
وياانتظاري والقلوب الساهيه “.