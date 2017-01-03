نشرت النجمة الكبيرة نوال الكويتية صورة لها لأول مرة برفقة زوجها مشعل العروج وهو

يداعبها في لقطه عاطفية لاقت إستحسان متابعي النجمة الكبيرة عبر حسابها في الإنستقرام

.

ومن المعروف أنه نادراً ماتنشر نوال صورة من حياتها الشخصية إلا انها هذه المرة فعلتها

تمنى محبو النجمة الكبيرة لها دوام الإستقرار وأبدوا إعجابهم باللقطة العاطفية الطريفة .

نوال الكويتيه صاحبة أكثر رصيد غنائي محفور في عقول وقلوب الخليجين ،قدمت أروع

الأعمال الغنائية ومنها : ” مني تبرأ ومصبر الموعود ومثل النسيم وجروحي خمس

وياانتظاري والقلوب الساهيه “.