حصلت النجمة هيفاء وهبي، على حكم البراءة من تهمة إصدار شيكات من دون رصيد لمصلحة عاطف كامل، منتج مسلسلها الأخير “مريم”.

وكانت العديد من الدعاوى المتبادلة بينها وبين “كامل”؛ بسبب عدم حصولها على كامل مستحقاتها المادية عن الأعمال التي جمعتهما، فلجأت “وهبي” إلى القضاء لرفع قضية ضد المنتج لكي تنال حقها المادي.

برر “عاطف” موضوع الشيكات بأنها عبارة عن شيكات ضمان حصلت عليها “وهبي” لتنفيذ تعاقدها مع الشركة بخصوص مسلسل “مريم”، إذا كان من المفترض أن يكون تعاملها حصريا مع الشركة، بحيث لا يُعرض لها أي أعمال أخرى عام 2015 ، لكن “وهبي” لم تلتزم بهذا الشرط وعرض لها مسلسل آخر من بطولتها، وبهذا يكون قد انتفى غرض الشيكات التي كانت بحوزتها بصفة أمانة ولم يعد لها أي قيمة، لذلك عندما رفعت “وهبي” دعوى قضائية رفع المنتج أيضاً دعوى ضدّها يتهمها فيها بنكث العقد.

بدورها أصدرت المحكمة حكمها بتبرئة “وهبي” من دعوة اتهامها بعدم الأمانة المتعلقة بتلك الشيكات، مستندة في قرار تبرئتها إلى أن مواعيد عرض المسلسلات تعود للمنتج فقط، وبالتالي فإن عرض مسلسل آخر لـ”وهبي” بالتزامن مع عرض “مريم” لا علاقة لـ”وهبي” به.

يشار إلى أن “وهبي” تعاونت مع “عاطف” في مسلسلي “كلام على ورق”، و”مريم”.