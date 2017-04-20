أكدت الفنانة نانسي عجرم منذ دقائق قليلة أنها ستصدر ألبومها الجديد بالكامل بعنوان حاسة بيكغدا على قناتها الخاصة على موقع يوتيوب واثارت حماس جمهورها.

وتخطى كليب أغنية نانسي عجرم الجديدة “حاسة بيك” الذي طرحته قبل 10 أيام حاجز الـ4 ملايين مشاهدة حتى الآن وهذه المدّة تعتبر قصيرة بالنسبة للرقم الذي حققته.

ويأتي هذا الاقبال قبل طرح ألبوم نانسي عجرم رسمياً في الأسواق، يوم 21 نيسان الجاري أي بعد أيام قليلة.

أغنية “حاسة بيك” من كلمات الشاعر الغنائي خالد تاج الدين ولحن خالد عز، وإخراج المخرجة اللبنانية ليلى كنعان.

ويضم ألبوم عجرم الجديد 14 أغنية منوعة بين اللبنانية والمصرية والخليجية، تعاونت فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين في العالم العربي.