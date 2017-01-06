استغلت الفنانة وعد فرصة وجودها في اليابان، حيث تمضي إجازة العام الجديدة مع ابنتها الوحيدة حسناء، وأطلقت أغنيتها الجديدة “مدة طويلة” عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”.

الأغنية رومانسية تغني فيها وعد عودة الحبيب بعد مدّة طويلة من الهجران والغياب من كلمات سما، الحان فيصل الفهد وتوزيع زيد نديم وقد تداولها متابعوها عبر الصفحات الإجتماعية التي تلقت عبرها رسائل التهنئة من محبّيها وروّاد الإنترنت.

كلمات أغنية وعد الجديدة “مدّة طويلة”:

من بعد مدة طويلة توّي في باله طريت

جاني متحسف ونادم جاي مدري ليه رجع!

من لمحته مقبل اثّر..فيني اثّر .وانتخيت

بعزتي واسمي وجرحي وطعن همي والوجع

واذكر اني به سهيت..والله اني به سهيت

طاح جفني لمّ عيني تستر اللي له لمع!

يوم ناداني وسلّم .. صحت ليه الحين جيت!!!

ماكفاك اللي حصل لي..مابعد طرحك جمع!

اه منه صرت قاسي..من كبر جرحه قسيت

قمت أهذري للمسا وكل من حولي سمع

يوووه آسف…ماني راجع…ماني راجع انتهيت

مالي حيل ولالي قوة عالسهر وعالدَمِع

فيك خابت أمنياتي..وكل شمعاتي طفيت

رح أمانه للي تلقى به احاسيس ودلع

ماني فاضي ياقديمي..من تفرّقنا بديت

اشعر اني كالسما ونجومها ليّا ربع !

من ناحية أخرى، كان آخر ظهور للفنانة وعد في زفاف الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، حيث شاركت في إحيائها.

وكان أخر أعمال وعد أغنية باللهجة العراقية بعنوان “لك ما تريد” التي طرحتها خلال 2016.