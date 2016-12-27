قالت المطربة الإماراتية “بلقيس”، إن عام 2016 أجمل الأعوام بالنسبة لها على المستوى الشخصى والمهنى، وأنها حققت الكثير من النجاحات خلال هذا العام.

وكتبت “بلقيس” عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» قائلة: “شكرًا لأنك كنت أجمل أعوامي على الصعيدين المهني والشخصي، شفت فيك نجاحات كثير ولحظات فرح أكثر.. أترقب 2017 بشوق”.

الجدير بالذكر أن عام 2016 قد شهد نجاحا فنيا غير مسبوق للفنانة بلقيس بدءا من غنائها فى أكبر الحفلات الاماراتية من نجوم عالميين ومرورا بنجاح ألبومها ،بالاضافة إلى عقد قرانها واستعدادها للزفاف مع مطلع العام الجديد ،كما أن ما حققته بلقيس فى هذا العام يفوق ما حققته فى أعوامها السابقة كلها من نجاح وشهرة امتدت إلى العالم العربي وليس الخليج وحده.

وكانت بلقيس قد نشرت بلقيس صورة ومقطع فيديو لمنزل أسرتها في أبوظبي بدولة الإمارات بدى فيها مزدانا بالاضواء، مشيرة إلى أن هذا تقليد عائلي يقوم به والداها في الايام السابقة لحفل زفاف اي من فتيات العائلة.

بلقيس شكرت والديها وتمنت أن يحفظهما لها الله، من جانبهم تسابق متابعي المطربة عبر موقع الانستغرام في تهنئتها.

يشار إلى أن حفل زفاف بلقيس سيتم في الإمارات يوم 29 ديسمبر الجاري، وسينقل حفل الزفاف مباشرة عبر خدمة فيس بوك لايف وتطبيق سناب شات.

كما تسافر هي وزوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف إلى الولايات المتحدة الأمريكية لقضاء شهر العسل.