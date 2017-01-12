تعود المطربة اليمنية بلقيس فتحي إلى دبي في غضون ايام القادمة لتلقي جمهورها في 20 يناير بحفل غنائي ضمن سلسلة الحفلات الغنائية بسوق التنين في المدينة.

بلقيس التي تقضي هي وزوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف باهديله شهر العسل في الولايات المتحدة الأمريكية، يمضيان هذه اللفترة آخر أيامه في مدينة لوس أنجلوس.

وتشارك بلقيس متابعيها مقتطفات من جولتها هناك مركزة على الأطعمة والأماكن التي يزورانها، لتنصح الراغبين بقضاء إجازتهم هناك بزيارتها.تلزم الإشارة إلى أن حفل بلقيس في دبي هو سيكون اول لقاء لها مع الجمهور بعد زواجها، كما أن الحفل بدعوة عامة والدخول إليه مجاني.