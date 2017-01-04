تتواجد النجمة بلقيس فتحي حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تمضي شهر العسل برفقة زوجها رجل الأعمل السعودي سلطان عبد اللطيف.

بلقيس التي لم تبتعد عن الجمهور ومتابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي وجهت لهم رسالة مباشرة من نيويورك كشفت فيها أنها تحضّر لهم العديد من الأعمال والمفاجآت في الـ2017 ووعدتهم بنجاحات كبيرة ومهمّة خلال هذا العام.

ومن المعروف أن بلقيس فتحي إنتهت من تسجيل أغنية جديدة تستعد لطرحها خلال الفترة القريبة المقبلة وتتعامل فيها للمرّة الأولى مع الشاعرة الميم والملحن فهد الناصر والعمل من توزيع ربيع الصيداوي.

نفيد بالذكر أن بلقيس فتحي طرحت وقبل أسابيع قصيرة من نهاية العام المنصرف فيديو كليب “وياك خذني” من كلمات الشاعر فراس الحبيب، ألحان علي صابر وإخراج سلطان العبدالمحسن وقد حقق العمل إنتشاراً واسعاً في صفوف الجمهور ومحبّيها.