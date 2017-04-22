حرصت الفنانة اليمنية بلقيس فتحى، على التعبير عن سعادتها بتفاعل الجمهور مع أغنيتها الجديدة “يكفى”.

وقالت بلقيس، عبر فيديو نشرته على حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، مساء الجمعة: سعيدة جدا بانتباه الجمهور لهذا اللون الغنائى بالألبوم، وهى تجربتى الأولى بالفصحى، والمشاهدات أثلجت صدرى ومبشرة جدا، بحب الناس لهذه الأجواء الموسيقية”.

يذكر أن الألبوم الجديد للمطربة اليمنية، يتضمن 12 أغنية جديدة، من الألوان الموسيقية الخليجية والعراقية، واللهجة “الحضرمية” اليمنية، واللبنانية والمصرية أيضًا.