شركة انتاج تامر حسنيT.HPRODUCTION قامت بحظر مقطع فيديو ل”كلام الناس” علي اليوتيوب عن علاقته بزوجته بعد أن غني لها في حفل الديرجيست أغنية أسهمت في احراجها ،وهى أغنية يقول فيها أنه “زهقان” وعندما تساءل الحضور عن سبب ذلك قال إن الستات السبب ،مما أغضب زوجته فغني لها أغنية”عمري ابتدا” ،ليسترضيها ،حيث قام تامر يتوجيه كلامه لزوجته بسمة بوسيل ،وهو يتغزل فيها ، ولكن عندما جاء مقطع من الأغنية يقول فيه انه مستعد يتعب مليون سنة من أجل راحتها، ضحك الجميع ،متسائلين هل سبب التعب الزوجة ام الزواج ،والأغنية مرحة ورومانسية ، لكنها جعلت زوجته تتعرض للاحراج مرة أخري،بما يعني أن أن تامر أخطأ في توجيه كلماته لزوجته في حفل عام وأن الأغنية ليست حالة خاصة تعبر عن علاقة الزوجين ،بل هى تتعلق يعلاقة عاطفية بشكل عام.

لكن السؤال هنا لماذا يخفي خاطبت شركة انتاج تامر حسني اليوتيوب لحذف الفيديو مع أنه يطرح موقف عاصره مئات الحاضرين في الحفل وقامت “كلام الناس” برصده بكل أمانة، أم يحاول تامر أن يخفي وجود خلافات زوجية محافظا علي الصورة الرومانسية التي يغلف بها علاقته ببسمة ابوسيل وغيرتها الشديدة عليه، مجرد سؤال من بين اسئلة كثيرة يطرحها جمهور “نجم الجيل” بعد حظر الفيديو.. زوروا قناة “كلام الناس” علي اليوتيوب لمزيد من التفاصيل ومتابعة الفيديوهات الأكثر جرأة فى الوسط الفني:

https://www.youtube.com/channel/UCfr3IJz44Sn1SCdKqC21B4Q

وهذه هي كلمات اغنية عمري ابتدا

عمري ابتدا م الليلادي وياه

ولقيت سبب للحياه عشانه أعيش

خدني هواه لدنيا تانية وياه

كل حاجة فيا عايزاه دانا غيره ماليش

آه منها يا ليالي ليلة

آه لما تحب بجد بعد سنين طويلة

و انا بين ايديه مبقاش في حاجة مستحيلة

ده الحب كله عايشه أنا معاه

بحبك ياه يا أحلى ما في الحياه

طمنتني عليّا و ارتحت خلاص

عشانك أنا مستعد مليون سنة

أتعب أنا و انت لا لا لا يا أغلى الناس

آه منها يا ليالي ليلة

آه لما تحب بجد بعد سنين طويلة

و انا بين ايديه مبقاش في حاجة مستحيلة

ده الحب كله عايشه أنا معاه