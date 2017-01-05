وجهت الإعلامية حليمة بولند عبر حسابها الشخصي على موقع سناب شات رسالة عتاب

للمذيعة نهى نبيل بعد تصريحاتها في برنامج “أنت أون لاين”، الذي يعرض عبر شاشة دبي

الفضائية.

قالت “بولند”: “نهى كنت أحبك وأحترمك وأقدرك، ولا أعلم سبب هذا النفاق ولا أعلم

المذيعات لما يطلعون بالبرامج دايما يجيبون اسمي رغم أنا ما أجيب سيرتهم أبدا، وإذا

جبتها أجيبها بالخير لأنني مؤمنة بـ قل خيرا أو أصمت وأنا مو طبعي أدخل بمهاترات مع

زميلاتي وزملائي لأنني ،والله أكن لهم كل الاحترام وتقدير بس بنفس الوقت كفايا متاجرة

باسمي سواء بالإساءة والتقليد أو غيرة ،لأن بحياتي ما أسأت لزميل أو زميلة لأني أعمل

بمهنية واحترافية وأحترم حق الزمالة”.

وأضافت: “عموما لن أتكلم أكثر فقط شوفوا حلقتها معاي باليوتيوب استضفتها في برنامجي

ديو حليمة، اللي كان يعرض على قناة الراي وروتانا خليجية، وتابعت وقبل لا أختم

هالموضوع أنا لا أستغرب كثيرا والله من موضوع النفاق لأن في نفس يوم الاستضافة

كانت قاعدة معاي بغرفة المكياج ما خلت كلمة ما قالتها عن فانشينستا زميلة لها (ب. ع)

واتهمتها بتهكير حسابها وقتها وعقب فترة شفتها مصورة معاها وتمدحها”.

وختمت حليمة: “حبيبتي نهى رأيك ما يهمني ولا طلبته منك لأني في غنى عن رأيك

وياريت تنشغلين في نفسك، مو فيني ودعي الخلق للخالق عجبني كلامك لما سألتي ليش

تركوا كل لقاءك ،ومسكوا فقط بحوارج الجانب اللي يخص حليمة بولند، الإجابة فقط بكل

تواضع لأني حليمة بولند”.

ثم نشرت حليمة رد نهى نبيل: “حليمة أنا لأن أحبك وأحترمك ومتأملة خير أنك ترجعين

للصورة اللي ناس حبوك فيها إعلامية مثقفة ،ولها خطها بعيدا عن الخط الجديد اللي

رسمتيه لنفسك ،وخلى الكثير مثلي يتخلون عن متابعتك للأسف ،وقلت عنك كل خير والله

يصلحك ويهديك”.

وكانت الإعلامية نهى نبيل صرحت في برنامج “أنت أون لاين” الذي يذاع على قناة دبي

الفضائية بأنها ” أجرت unfolloww للإعلامية حليمة بولند على حساباتها الشخصية

بالسوشيال ميديا ولا تستطيع متابعتها والمحتوى الذي تقدمه على مواقع التواصل

الاجتماعي لا تفهمه”.