أشعلت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب غضب النجمة اللبنانية إليسا وجمهورها بتصريحاتها الغريبة.

في حفل زفاف كندة علوش وعمرو يوسف، قالت شيرين للمطرب محمد حماقي :”مع إن حماقي بحب إليسا بس مش مشكلة وأنا عندي جمهور يحبني في مصر، وعلى فكرة كله طبيعي مفيش حاجة محقونة”، وقد أثار هذا التصريح غضب محبي إليسا بشكل كبير خاصة وأن إليسا سبق وتحدثت عن شيرين في أحد البرامج بشكل لائق.

وكانت شيرين هاجمت منذ عدة شهور الفنان المغربي سعد لمجرد بعدما كان هناك مشروع ديو بينهما لم يتم وفاجئت جمهورها في ظل انتظارهم لديو مع سعد بديو مع الفنان حسام حبيب وبررت شيرين عدم إتمام مشروعها مع سعد أنه رفض أن تتدخل في الأغنية التي عرضها عليها فيما وصفت حسام في البرنامج نفسه بأن ذوقه ورأسه حلوين.