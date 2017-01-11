حدد الثنائى عمرو يوسف والسورية كندة علوش موعد زفافهم في سرية تامة، حيث من المقرر أن يقام الحفل في فندق “كتراكت” بأسوان يوم 20 يناير المقبل.

“كتراكت” هو الفندق الذي شهد تصوير مشاهد مسلسل النجم عمرو يوسف الأخير “جراند أوتيل”، الذي عرض في شهر رمضان الماضى، وقرر الثنائى الاحتفال في نفس الفندق، نظرًا لأن عمرو يتفائل بهذا المكان، ويعتبر أن هذا الفندق “وش السعد” عليه، بالإضافة إلى أنه يريد الاحتفال بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام.

وعلى جانب اّخر يشارك النجم عمرو يوسف في السباق الرمضانى المقبل بمسلسل “نقطة ومن أول السطر” ومن المقرر أن يبدأ تصوير أول المشاهد بعد زواجة مباشرة.