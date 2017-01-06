يبدو أن روتانا ابنة الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، وضعت والدتها في أزمة مع جمهورها بدون قصد.

الفنانة غادة عبدالرازق أطلت بالأمس في حلقة العرض المباشر من برنامج اراب كاستينج بإطلالة شبابية، يسودها اللون الفضي اللامع وتحمل ستايل “Cowboyy”.

في بداية الحلقة، تغزلت مقدمة البرنامج دانييلا رحمة في إطلالة “عبدالرازق”، لتؤكد لها الأخيرة أنها اختيار ابنتها روتانا.

ونشرت غادة عبد الرازق صور مقربة من إطلالتها على حسابها الشخصي على “انستجرام”.

وأوضحت أن إطلالتها من اختيار ابنتها روتانا، لتحدث حالة جدل من قبل متابعيها.

متابعو “عبدالرازق” تباينوا في الآراء حيث وجد البعض أن الإطلالة عصرية للغاية وأظهرت روح الشباب بها، في حين لم يخل الأمر من انتقاد البعض لها مؤكدين أن الإطلالة جريئة ولا تلائم عمرها.