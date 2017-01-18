بتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وجامعة الخليج الطبية ومجلة الصحة، تكرمت الفنانة ديانا حداد بجائزة مجلة الصحة السنوية 2017، كرائدة من رواد المجال الصحي، وذلك في الحفل الافتتاحي للجائزة الذي أقيم بقاعة غودولفين بأبراج الإمارات الجميرا، والذي يعد الأول من نوعه ويجمع أكثر من 600 من مختصي ورواد الرعاية الصحية بدولة الإمارات بقطاعيها العام والخاص.

وقام رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة بدبي وضيف الحفل حميد عبيد القطامي بتقديم الجائزة للفنانة ديانا حداد، ولجميع المكرمين الـ34 من مختلف مجالات الرعاية الصحية، الى جانب عدد من نجوم “بوليود” كاريشما كابور، ورانا داجوباتي، والممثل المالايالمي جايارام.

وتأتي مبادرة جائزة الصحة السنوية بهدف تعريف ونشر الإنجازات المتميزة في المنطقة وذلك لتشجيع وحث المختصين في مجال الرعاية الصحية من مؤسسات وشركات وأفراد للعمل على تطوير أحلامهم وبذل كل الجهد لتطبيقها في النهاية.

هذا ومن جهة أخرى، ما زالت تحصد ديانا حداد نجاح أغنيتها المنفردة الجديدة “تؤبر قلبي” بين الجمهور، عبر الإذاعات العربية المختلفة، ومواقع التواصل الإجتماعي، متخطية خلال أيام قليلة الثلاث ملايين مشاهدة في قناتها الرسمية على أحد مواقع التواصل.