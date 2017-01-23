كرّم السفير اللبناني والجالية اللبنانية في الكويت، الفنانة ماجدة الرومي، وذلك خلال حفل إستقبال لها في مقر السفارة.

ونشرت الرومي عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها من حفل الإستقبال والتكريم، وعلّقت: “من مقر السفارة اللبنانية في الكويت.. حفل استقبال وتكريم من قِبل سعادة السفير اللبناني والجالية اللبنانية في الكويت..”.

وكانت الرومي قد أحيت حفلاً فنياً يوم 20 كانون الثاني/يناير الحالي، في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت.

يُذكر أن الرومي طرحت قبل عدة أيام أغنيتها الجديدة “لا تسل”، من كلمات سعاد الصباح، ألحان مروان خوري، وتوزيع ميشال فاضل.