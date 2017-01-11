نشرت نجمة عرب ايدول كاميليا ورد ماوصفته تهديدات على حد قولها من مجهول تحدث

معها عبر سناب شات وهددها بأن تبتعد عن مخططاتها التي سوف تدمرها ، وبان في

التصوير لبعض الحوار الذي دار بين كاميليا ورد والشخص المجهول بعض من التهديدات

حيث قال أن هناك شخص مهم من mbc أرسله اليها وذكر بأنها مريضه نفسياً وطول

فترة التصويت كانت تعمل تبويز وشايفه حالها .

وأضاف هل تعتقدي أنك عندما تقومي بإرسال فيديوهات كثيره بأن احلام سوف تهتم فيك ”

ولك ياحماره احلام مافكرة فيك وعندها الف اشي بتفكر فيه ” .

فما كان من كاميليا ورد إلا أن ردت بأن احلام هي ” ملكة البقر ” فقال لها المجهول

لاتستطيعي أن تقولي هذا الكلام امامها لأن رجال احلام راح يشحطوك للسجن ديري بالك

على حالك هذا الأسبوع .