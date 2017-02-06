كشفت الإعلامية السعودية لجين عمران من جديد عن تفاصيل بيتها ” بيت الاحلام” الذي تعيش فيه والذى تابعت انشاء وتجهيز تفاصيله الدقيقة الرائعة بنفسها يوماً بعد يوم.

الإعلامية لم تتردّد في اللجوء مرّة أخرى إلى “سناب شات” لتصطحبنا معها في جولةٍ سريعة إلى غرفتها الخاصة التي انتقلت إليها من غرفة الجلوس بالمصعد.

نعم، مصعدٌ حقيقيٌ موجودٌ في منزل عمران وهي تستخدمه في كل مرّةٍ تريد أن تنتقل من غرفةٍ إلى أخرى، ولكن ما أثار جدلنا وتساؤلاتنا أكثر بعد هي الأمور التي تملكها لجين بأعدادٍ كبيرة ولا تُحصى، نعم نحن نتحدّث عن العطور التي جعلتنا نُلقي نظرةً إلى الطريقة التي تعتمدها لتستعرضها كلّها بأسلوبٍ فاخرٍ ومميّزٍ تسنح لها الفرصة في النهاية باختيار بسهولة من بينها ما تريده وترغب بوضعه.

وبرفقة ابنتيْ شقيقها اللتين أكّدت في هذا الفيديو أنّهما مولعات بالعطور والروائح الذكيّة والجميلة، توجّهت إذاً لجين إلى غرفتها المنشودة وحتّى أنّها سمحت لهما بأخذ ما تريدانه وانتقاء ما يحلو لهما، هما اللتان أُصيبتا بالذهول والصدمة إزاء ما وقع أمام عيونهما من ترتيبٍ وتنظيمٍ ومثالية وكمال، تماماً مثلنا نحن الذين تمنّينا لو تتح لنا الفرصة لجين لاختيار ما نريده من ممتلكاتها التي تحمل في النهاية كلّها أسماء أهم العلامات التجارية العالمية المعروفة.

تباهت من جديد هذه الإعلامية السعودية التي تكرّمت مؤخراً من قبل هيئة الصحة في دبي بمنزلها الذي انتظرت مطوّلاً للإنتقال إليه، هذا البيت الذي يتألّف من غرفٍ كثيرة يُقال أنّها تشبه غرف أهم النجمات العالميات لأنّها منفّذة على يد أهم المصمّمين ولأنّ المعنية بالأمر أنفقت الكثير من الأموال عليها من أجل أن تكون كاملة من الألف إلى الياء فلا ينقصها شيء أبداً.