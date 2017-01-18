يغنى النجم حسين الجسمى يوم 27 يناير الجارى فى حفل غنائى على مسرح مركز قطر الوطنى للمؤتمرات، ضمن مهرجان قطر للتسوق، بعدها يسافر البحرين للغناء بأحد الفنادق الكبرى ضمن مهرجان البحرين للتسوق يوم 1 فبراير.

وحققت أغنية النجم حسين الجسمى “وحشتنى دنيتى” نجاحا كبيرا حيث تخطت بعد إصدارها منذ عام، وبالتحديد فى يناير 2016 وقبل طرح أغنيته المصرية الجديدة، 16 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب” وفى طريقها للعشرين مليون مشاهدة، دون أى دعاية، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فى الشارع المصرى، وهى من كلمات خالد تاج الدين ولحن وليد سعد وتوزيع طارق عبد الجابر.

آخر أغنيات الجسمى التى طرحها أغنية بعنوان “شفت”، ومن قبلها أغنية “أنا لها شمس”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتى كتب كلمات الأغنية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، وقد شارك الجسمى حفل ليلة رأس السنة فى دبى النجمة شيرين عبد الوهاب وكان حفلاً ناجحًا.