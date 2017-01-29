أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي حفلاً غنائياً ضخماً ضمن فعاليات مهرجان قطر للتسوق 2017.

وقدم الجسمي في الحفل باقة كبيرة من أغنياته، وسط تفاعل الفرح الكبير الذي أظهره الجمهور من خلال مشاركته بالغناء دون توقف مع كل أغنية قدمها على مدار مئة وعشرون دقيقة.

وأبدى الجسمي إعجابه ورضاه الكبير على تنظيم “سياحة قطر” للحفل وبالشكل اللائق والراقي في إستقبال الجمهور الذي وصل الى أرض قطر لحضور الحفل من السعودية والكويت ومصر وعدد كبير من الدول العربية، مؤكداً إنعكاس إهتمامهم هذا في إنجاح الفعالية بشكل واضح وكبير، تاركاً الأثر المفرح والإستثنائي لدى جميع من حضر وتواجد في الحفل الذي اعتبر جانب من الجوانب المشرقة في الفعاليات بدولة قطر، ومدينة الدوحة.

من جهة أخرى، يغادر حسين الجسمي دولة قطر متجهاً الى مملكة البحرين لإحياء حفلاً غنائياً كبيراً في المنامة، يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 فبراير/شباط 2017، بالتعاون مع مهرجان البحرين للتسوق.