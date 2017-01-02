استقبل الفنان الإماراتي د. حسين الجسمي “السفير فوق العادة للنوايا الحسنة” العام الجديد 2017 برفقة جمهور العاصمة الإماراتية أبوظبي، واختتم الحفل الغنائي بجزيرة المارية الذي شاركه به الفنانين محمد عساف ومحمد حماقي، مقدماً مجموعة متنوعة من أغنياته وسط تفاعل الجماهير الحاضرة.

وعلى أنغام الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، كانت إطلالة الجسمي في ختام الحفل الجماهيري الذي إحتشد به أكثر من 15 ألف شخص، وقدم أغنياته الى أن حان وقت دخول ساعة العام الجديد 2017، وبدء إطلاق الألعاب النارية الكثيفة إحتفالاً بدخول العام الجديد.

وكتب حسين الجسمي في حساباته عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وبعد الإنتهاء من الحفل، قائلاً: “في عاصمتنا الحبيبة #أبوظبي إستقبلنا وبكل فخر 2017 بضحكة وفرحة ودعاء الأمن والأمان.. بحفل جزيرة المارية وسط الجماهير الحبيبة الذي تشرفت بالغناء أمامهم.. ومعهم”.

هذا ويستعد الجسمي يوم 6 يناير 2017 لإحياء حفلاً جماهرياً في إمارة الشارقة في إفتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، في مسرح المجاز، بمشاركة الفنانة المصرية شيرين.