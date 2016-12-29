تحيي المطربة حصة الإماراتية بمشاركة معضد الكعبي حفلين غنائيين اليوم وغدًا، بأرض المعارض بمنطقة الخبيصي، برفقة الفرقة الموسيقية للفنانين.

ويبدأ المطرب معضد الكعبي الحفلات الغنائية، الخميس، وسيقدم مجموعة من أهم أغنياته من بينها أغنيته الشهيرة «عليها عيون» التي حققت نجاحًا كبيرًا ومتميزًا بين جميع أقطار الوطن العربي، الى جانب مجموعة الأغنيات التي سيقدمها لأول مرة على المسرح.

وتحيي حصة الإماراتية حفلتها برفقة فقرقتها الموسيقية واضعة برنامجاً غنائياً لأهم الأغنيات ذات الألوان الغنائية المتنوعة بين الإماراتية والسعودية والعربية المختلفة والتي قدمتها على شكل أغنيات منفردة ناجحة من بينها كفاية، ما تبيني، روح زمانك، وفي ذمتك، بالإضافة الى أغنية «بنات زايد» وعدد آخر من الأغنيات التي استعدت لها من خلال البروفة التي أجرتها تحت إشراف ومتابعة المنتج والملحن «خطاف»