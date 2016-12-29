تعيش المطربة اليمنية بلقيس فتحي حالة من السعادة فاليوم ستحتفل بحفل زفافها على خا رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف.

وكما تشارك جمهورها بتفاصيل حفل زفافها أيضا، تشاركهم حبها وسعادتها، وتوجه رسالة لزوج المستقبل.

هذا واحتفلت الفنانة بلقيس فتحي، ليلة أمس، بليلة الحنة وسط أجواء عائلية وبحسب عادات وتقاليد إماراتية وشاركت بلقيس عبر حسابها الشخصي على موقع سناب شات بمجموعة صور علقت قائلة: “أهلي يتحنون”وأضافت صورة ثانية لجدتها وعلقت: “جدتي الله يطول بعمرها” ،وختمت بنشر صورة لأيدي والدتها وهي محناة معلقة عليها: “نبع الحنان تحنت”.

وعبر حسابها في موقع الصور الشهير Instagram، نشرت بلقيس صورة تجمعها بخطيبها من إحدى جلسات التصوير التي خضعا لها، وزجهت له رسالتها قائلة: “الليلة ليلتنا”.

وتحتفل بلقيس فتحي اليوم 29 ديسمبر الجاري بحفل زفافها، وعن بعض تفاصيل حفل الزفاف سيتم تزيين قاعة الزفاف بالورود الزرقاء والبيضاء، أما بلقيس فسوف ترتدي فستانين خلال الحفل، الأول للمصممة السعودية تيما عابد، أما الفستان الثاني سيكون من تصميم نيكولا جبران.

أما زوجها سلطان عبد اللطيف سيرتدي الزي السعودي حتى الساعة الـ 12 ثم يرتدي بذلة رسمية من تصميم كافالي.

وعن زفة العروسين ستكون 4 زفات وليس واحدة فقط، حجازية، ومغربية، ومصرية، ويمنية، وعن زفة بلقيس الخاصة ستكون بصوت المطرب حسين الجسمي، أما عن زفة زوجها سلطان سوف تكون من المطرب راشد الماجد.

ومن المحتمل أن بلقيس تفاجئ زوجها بأغنية خاصة له.

وتم إرسال الدعوات لعدد من الأمراء، والشيوخ، والفنانين، وكبار الشخصيات، وسفراء، ومن الفنانين المؤكد حضورهم هم حسين الجسمي، أصالة، شيرين عبد الوهاب، ماجد المهندس، وعد، أحلام، هند البحرينية ونوال الكويتية.

ومن المقرر أن تحيي حفل الزفاف المطربة وعد التي ستقدم وصلة غنائية لمدة ساعة ونصف، بينما سيحضر بقية المطربين للتهنئة فقط.

ومن المنتظر أن يتجول العروسان في شوارع دبي قبل ذهابهما إلى المطار لقضاء شهر العسل بنيويورك.

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